Как следует из сообщений, в ходе встречи стороны проанализировали четыре основополагающих документа. Центральными темами стали доработка мирного плана из 20 пунктов и согласование подходов к многосторонним гарантиям безопасности. Также обсуждались гарантии лично от США для Украины и экономическое «восстановление».

Позднее стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен выступить с официальным обращением, тема которого держится в секрете. В мероприятии также примут участие руководители силовых ведомств.

Примечательно, что обращение будет сделано не из Вашингтона, а из резиденции президента в Палм-Бич, штат Флорида.

Особое внимание привлекает расписание: за час до публичного заявления состоится закрытый брифинг по вопросам разведки для президента. Само выступление запланировано на 22 декабря в 00:30 по московскому времени.

ЧТО ДАЛЬШЕ

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил журналистам Первого канала, что Дмитриев должен сработать на прием, он должен получить информацию о том, что наработано американцами и европейцами, затем передать ее российской стороне для дальнейших действий.

А помощник президента России Юрий Ушаков пошутил, что Дмитриев в Майами пьет «Куба либре» в гольф-клубе.

«В гольф, наверное, не играет — не умеет. Все остальное делает то, что нужно», - сказал он журналистам.

Напомним, что до этого Ушаков назвал неконструктивными предложения, которые Украина и Евросоюз вносят в обсуждаемый мирный план США по урегулированию украинского конфликта. Об этом он рассказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

По словам Ушакова, Россия сформирует свою позицию после того, как спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев доложит о результатах переговоров в Майами.

Дмитриев планирует вернуться в понедельник и лично проинформировать президента России Владимира Путина об итогах встреч в США.

На фоне новых раундов переговоров генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прояснил условия, при которых европейские страны будут готовы ввести войска на Украину. По его словам, отправка европейских армий для помощи Украине возможна, если Россия нарушит условия мирного соглашения. О каких условиях идет речь, он не уточнил. Вероятно, имелась в виду именно потенциальная мирная сделка.

«Могу сказать, что несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска, если это потребуется», - сказал он.