Ждем в Москве: Как прошли переговоры Дмитриева в Майами
Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине, Трамп готовится выступить с заявлением, а генсек НАТО - направить войска ЕС на Украину «при необходимости».
Cпецпосланник президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев завершил в Майами двухдневные переговоры с США. Он уже вылетел в Россию и теперь должен доложить о результатах своей поездки.
Пока итогом встречи стал его намек о том, где могут состояться следующие переговоры. Перед отъездом опубликовал пост на своей странице в X.
«Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва», — написал он. К посту он прикрепил фото в футболке с надписью «Next time in Moscow» («В следующий раз в Москве»).
ПЕРЕГОВОРЫ С ДВУХ СТОРОН
Контакты по украинскому урегулированию проходили в субботу и воскресенье, 20-21 декабря. С американской стороны во встрече принимали участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.
При этом СМИ отмечают, что американский лидер Дональд Трамп теперь опирается больше на Кушнера в «сложных дипломатических вопросах». Associated Press со ссылкой на источники пишет, что до этого переговоры практически в одиночку вел спецпосланник президента США Уиткофф, теперь более значительную роль в процессе играет зять главы Белого дома. Также уточняется, что многие украинские и европейские чиновники считают его «чрезмерно уступчивым российским интересам». С другой стороны, подходы Кушнера тоже пугают европейцев и Киев.
Вопреки недовольствам европейских коллег Дмитриев сообщил российским журналистам, что обсуждения с американской стороной проходят конструктивно. Он также отметил, что «разжигатели войны» не смогли помешать договоренностям Москвы и Вашингтона. При этом детали переговоров, конечно, не разглашаются.
Уиткофф также положительно оценил итоги встреч. Он отметил, что Россия настроена на завершение конфликта.
«За последние два дня во Флориде спецпредставитель России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией», - написал он.
Напомним, что до встречи в Майами американская сторона провела переговоры с украинскими чиновниками.
По итогам переговоров в США секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф опубликовали полностью идентичные заявления.
Как следует из сообщений, в ходе встречи стороны проанализировали четыре основополагающих документа. Центральными темами стали доработка мирного плана из 20 пунктов и согласование подходов к многосторонним гарантиям безопасности. Также обсуждались гарантии лично от США для Украины и экономическое «восстановление».
Позднее стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен выступить с официальным обращением, тема которого держится в секрете. В мероприятии также примут участие руководители силовых ведомств.
Примечательно, что обращение будет сделано не из Вашингтона, а из резиденции президента в Палм-Бич, штат Флорида.
Особое внимание привлекает расписание: за час до публичного заявления состоится закрытый брифинг по вопросам разведки для президента. Само выступление запланировано на 22 декабря в 00:30 по московскому времени.
ЧТО ДАЛЬШЕ
До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил журналистам Первого канала, что Дмитриев должен сработать на прием, он должен получить информацию о том, что наработано американцами и европейцами, затем передать ее российской стороне для дальнейших действий.
А помощник президента России Юрий Ушаков пошутил, что Дмитриев в Майами пьет «Куба либре» в гольф-клубе.
«В гольф, наверное, не играет — не умеет. Все остальное делает то, что нужно», - сказал он журналистам.
Напомним, что до этого Ушаков назвал неконструктивными предложения, которые Украина и Евросоюз вносят в обсуждаемый мирный план США по урегулированию украинского конфликта. Об этом он рассказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
По словам Ушакова, Россия сформирует свою позицию после того, как спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев доложит о результатах переговоров в Майами.
Дмитриев планирует вернуться в понедельник и лично проинформировать президента России Владимира Путина об итогах встреч в США.
На фоне новых раундов переговоров генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прояснил условия, при которых европейские страны будут готовы ввести войска на Украину. По его словам, отправка европейских армий для помощи Украине возможна, если Россия нарушит условия мирного соглашения. О каких условиях идет речь, он не уточнил. Вероятно, имелась в виду именно потенциальная мирная сделка.
«Могу сказать, что несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска, если это потребуется», - сказал он.
На европейском континенте нет сил, которые способы противостоять российской армии, заявил НСН ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин.
«Если брать блок НАТО в целом, то самая большая армия в условной Европе сейчас у Турции – от 400 до 500 тысяч военнослужащих. Но Турция не будет вмешиваться в эту ситуацию. Следующая по численности армия – это армия Франции, затем ФРГ и Польша. Армия Польши находится в состоянии перевооружения, они ставят цель увеличить численность до 200-250 тысяч, закупают тысячу танков в Южной Кореи, 250 танков – в США. Но все дело в том, что польские генералы готовятся «к вчерашней войне». Сегодня важно высокоточное оружие, дроны и так далее, чего в Польше нет. Я думаю, что у Польши хватит здравого смысла не вмешиваться», - рассказал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон 19 декабря заявил, что Европе следует возобновить диалог с Россией.
«Я думаю, что нам, европейцам и украинцам, необходимо найти формат для возобновления этих обсуждений должным образом. В противном случае мы будем обсуждать [вопросы урегулирования] между собой и с переговорщиками, которые будут вести отдельные переговоры с российской стороной», - указал Макрон.
Ранее Макрон заявил, что урегулирование кризиса на Украине находится на решающем этапе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Из Лувра похитили более 8 тысяч алмазов и 200 жемчужин
- В Волгограде шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой
- По факту ЧП с авто на юге Москвы возбудили уголовное дело
- Китай начал эксплуатацию первого в мире интеллектуального сверхбольшого танкера
- Ждем в Москве: Как прошли переговоры Дмитриева в Майами
- СМИ: На юге Москвы человек пострадал при взрыве авто на парковке
- Генсек НАТО объявил о готовности ряда стран направить военных на Украину
- Над Россией сбили 41 украинский дрон
- Дмитриев намекнул, что следующая встреча c США по Украине пройдет в Москве
- Фигурист Галлямов отказался извиняться за оскорбление журналистки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru