СМИ раскрыли цены на возрождённые автомобили Volga

Старт продаж новых автомобилей марки Volga, производство которых намерены наладить в Нижнем Новгороде, запланирован на конец 2026 года, пишет Telegram‑канала Shot.

По информации издания, базовая стоимость машин составит от трех миллионов рублей. Первыми в продаже появятся три модели: седан бизнес‑класса на базе Geely Preface — его цена стартует от четырех миллионов рублей, а также два кроссовера, созданных по образцу Geely Monjaro, — их стоимость в зависимости от комплектации и дополнительных опций начнется от трех миллионов рублей.

В производстве автомобилей задействуют технологии, ранее использовавшиеся при сборке Volkswagen Polo и Skoda Octavia на том же нижегородском заводе.

Дизайн бренда претерпит изменения: традиционный логотип с оленем больше не будет использоваться. Вместо него на руль и переднюю часть кузова нанесут англоязычное название — VOLGA.

Ранее глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов говорил НСН, что производителям Volga нужно будет прыгнуть выше головы, чтобы попытаться конкурировать с китайскими автобрендами на российском рынке.

ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
