СМИ раскрыли цены на возрождённые автомобили Volga

По информации издания, базовая стоимость машин составит от трех миллионов рублей. Первыми в продаже появятся три модели: седан бизнес‑класса на базе Geely Preface — его цена стартует от четырех миллионов рублей, а также два кроссовера, созданных по образцу Geely Monjaro, — их стоимость в зависимости от комплектации и дополнительных опций начнется от трех миллионов рублей.



В производстве автомобилей задействуют технологии, ранее использовавшиеся при сборке Volkswagen Polo и Skoda Octavia на том же нижегородском заводе.



Дизайн бренда претерпит изменения: традиционный логотип с оленем больше не будет использоваться. Вместо него на руль и переднюю часть кузова нанесут англоязычное название — VOLGA.

Ранее глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов говорил НСН, что производителям Volga нужно будет прыгнуть выше головы, чтобы попытаться конкурировать с китайскими автобрендами на российском рынке.

