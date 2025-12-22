Дмитриев намекнул, что следующая встреча c США по Украине пройдет в Москве

Следующая встреча делегаций России и США по урегулированию на Украине может пройти в Москве. На это намекнул спецпредставитель президента РФ, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва», - написал он в соцсети Х.

Глава РФПИ также опубликовал фото в футболке с надписью Next time in Moscow и подписью российского президента Владимира Путина.

Ранее в Майами прошли переговоры по Украине в них участвовали представители США а также Киева и Москвы. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф назвал встречу продуктивной и конструктивной, пишет Ura.ru.

