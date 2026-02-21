По его словам, у Киева есть время до 23 февраля, чтобы решить проблему с логистикой углеводородов.

В противном случае словацкая сторона пойдёт на радикальные шаги.

«В тот же день я попрошу соответствующие словацкие компании остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину», — заявил премьер-министр.

До этого правительство Словакии объявило в республике кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, сообщает портал Pravda. Отмечается, что это стало реакцией на перебои с поставками нефти по трубопроводу «Дружба». Энергосырье по нему перестало поступать с начала февраля. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина перекрыла «Дружбу», чтобы спровоцировать в стране энергетический кризис в преддверии назначенных на 12 апреля парламентских выборов.

Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил НСН, что прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» для Венгрии важный, но не такой критичный вопрос, паники среди населения нет, поскольку велика вероятность, что проблему решат еще до апрельских парламентских выборов.

