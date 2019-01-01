Зеленскому пророчат провал на осенних выборах в Раду
Украинский политолог Александр Дудчак рассказал НСН, почему новоизбранному президенту так нужен роспуск парламента.
Фракция политической партии «Народный фронт» проголосовала за выход из парламентской коалиции «Европейская Украина». В связи с этим председатель Рады Андрей Парубий на утреннем пленарном заседании в пятницу, 17 мая объявил о прекращении деятельности коалиции. По украинскому законодательству, после объявления об отсутствии коалиции у фракций есть 30 дней, чтобы договориться о создании новой. В случае если она не будет создана, президент страны сможет объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы.
Ранее советник Владимира Зеленского, который 20 мая должен вступить в должность главы Украины, заявил, что новоизбранный президент инициирует роспуск Верховной рады. По словам Дмитрия Разумкова, одной из предпосылок для этого является отсутствие в Раде коалиции.
В эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак объяснил, почему Владимир Зеленский крайне заинтересован в роспуске Верховной рады.
«В Верховной раде его сторонников минимум, они практически не могут влиять на принятие решений, которые были бы в пользу приходящей власти. Пока население окончательно не воспринимает Зеленского как политика, тем более, что о его политической силе ничего не известно, и их ассоциируют с ним, который опять же неизвестен. Чем быстрее он сумеет распустить Верховную раду, тем больше у его политической силы шансов попадания в Верховную раду. Если это сделать не удастся и выборы в Раду пройдут в определенные законом и графиком сроки, без каких-либо изменений, то он к октябрю месяцу может растерять полностью интерес к себе», — отметил эксперт.
Александр Дудчак напомнил, что 27 октября на Украине должны состояться очередные парламентские выборы. Команде Зеленского на них политолог предсказал провальный результат.
«Его советники выдают такие идеи, которые ничем не отличаются от идей Порошенко. Такое впечатление, что это просто команда Порошенко под новыми знаменами. Такими темпами я думаю, что вряд ли он получит обещанные 40 процентов, которые сейчас ему рисуют рейтинги по опросу населения. Все-таки 73 с копейками процента (во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский набрал 73,23% голосов против 24,46% у действующего лидера Петра Порошенко – прим. НСН) — это не его рейтинг был, это был антирейтинг Порошенко. В этот раз люди все-таки будут голосовать и за Бойко, и за Тимошенко и за другие политические силы. Его советники сделали достаточно для того, чтобы люди поняли, что Порошенко убрали, но этого оказалось мало», — отметил собеседник НСН.
Напомним, что по закону президент Украины может воспользоваться своим правом на роспуск парламента не менее чем за полгода до окончания срока его полномочий. Таким образом, Владимир Зеленский должен объявить о роспуске XVII созыва Рады не позднее 27 мая.
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