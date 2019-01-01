Зеленскому пророчат провал на осенних выборах в Раду

Фракция политической партии «Народный фронт» проголосовала за выход из парламентской коалиции «Европейская Украина». В связи с этим председатель Рады Андрей Парубий на утреннем пленарном заседании в пятницу, 17 мая объявил о прекращении деятельности коалиции. По украинскому законодательству, после объявления об отсутствии коалиции у фракций есть 30 дней, чтобы договориться о создании новой. В случае если она не будет создана, президент страны сможет объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы.

Ранее советник Владимира Зеленского, который 20 мая должен вступить в должность главы Украины, заявил, что новоизбранный президент инициирует роспуск Верховной рады. По словам Дмитрия Разумкова, одной из предпосылок для этого является отсутствие в Раде коалиции.

В эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак объяснил, почему Владимир Зеленский крайне заинтересован в роспуске Верховной рады.

«В Верховной раде его сторонников минимум, они практически не могут влиять на принятие решений, которые были бы в пользу приходящей власти. Пока население окончательно не воспринимает Зеленского как политика, тем более, что о его политической силе ничего не известно, и их ассоциируют с ним, который опять же неизвестен. Чем быстрее он сумеет распустить Верховную раду, тем больше у его политической силы шансов попадания в Верховную раду. Если это сделать не удастся и выборы в Раду пройдут в определенные законом и графиком сроки, без каких-либо изменений, то он к октябрю месяцу может растерять полностью интерес к себе», — отметил эксперт.