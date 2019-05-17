На Украине анонсировали роспуск Рады

Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной Рады, заявил советник новоизбранного президента Дмитрий Разумков в эфире телеканала «1+1».

По его словам, одной из предпосылок для роспуска украинского парламента является отсутствие коалиции. Разумков напомнил, что в адрес спикера Рады Андрея Парубия было направлено «очень много запросов» предоставить поимённый список членов коалиции, но все они остались без ответа передает RT.

Советник Зеленского также сообщил о готовности новоизбранного президента Украины помочь депутатам «напоследок выполнить хотя бы часть» своих обещаний, отмечает РЕН ТВ.