Сенатор объяснил нежелание Климкина ехать на встречу министров Совета Европы
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам в эфире НСН назвал причину демарша украинского министра.
Глава украинского МИД Павел Климкин отказался участвовать в министерском заседании Совета Европы в Хельсинки. Причиной демарша в Киеве назвали решение комитет министров СЕ по России, которое открывает путь для возвращения России в ПАСЕ. Ожидается, что на ежегодной сессии комитета, которая состоится 16-17 мая в столице Финляндии, эту инициативу одобрят окончательно.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН объяснил поведение украинского министра.
«Что касается отказа от поездки в Финляндию, то понятно, что, уходя, он решил еще хлопнуть дверью, напомнить о себе таким демаршем. 20 мая вступает в должность новый президент Украины, незамедлительно последует смена правительства. А Климкин понимает, что в МИДе его не оставят. И поскольку ему нечего поставить себе в заслугу на посту главы ведомства, решил напомнить о себе таким демаршем. Но через неделю после отставки о нем забудут», - заверил сенатор.
Он призывал не обращать внимания на угрозы Украины отказаться от Минских соглашений в случае возвращения России в ПАСЕ.
«По Минским соглашениям Киев вообще ничего не предпринял. Абсолютно. Свою часть пути он даже не пытался пройти. Поэтому заявление, что он прекратит их выполнять – не более, чем обычный блеф», - заключил собеседник НСН.
Напомним, в 2014-2015 годах российскую делегацию в ПАСЕ лишили ряда прав из-за ситуации с Крымом. В ответ парламентарии прекратили участвовать в заседаниях, а в июне 2017-го Россия приостановила выплату взносов до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. В ассамблее это привело к дефициту бюджета: он составил полтора миллиона евро.
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