«Что касается отказа от поездки в Финляндию, то понятно, что, уходя, он решил еще хлопнуть дверью, напомнить о себе таким демаршем. 20 мая вступает в должность новый президент Украины, незамедлительно последует смена правительства. А Климкин понимает, что в МИДе его не оставят. И поскольку ему нечего поставить себе в заслугу на посту главы ведомства, решил напомнить о себе таким демаршем. Но через неделю после отставки о нем забудут», - заверил сенатор.

Он призывал не обращать внимания на угрозы Украины отказаться от Минских соглашений в случае возвращения России в ПАСЕ.

«По Минским соглашениям Киев вообще ничего не предпринял. Абсолютно. Свою часть пути он даже не пытался пройти. Поэтому заявление, что он прекратит их выполнять – не более, чем обычный блеф», - заключил собеседник НСН.

Напомним, в 2014-2015 годах российскую делегацию в ПАСЕ лишили ряда прав из-за ситуации с Крымом. В ответ парламентарии прекратили участвовать в заседаниях, а в июне 2017-го Россия приостановила выплату взносов до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. В ассамблее это привело к дефициту бюджета: он составил полтора миллиона евро.