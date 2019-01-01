Роспуск Верховной рады заблокирован

Ранее советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что новоизбранный президент инициирует роспуск Рады. По его словам, для этого были чёткие основания. В частности, одной из предпосылок для роспуска украинского парламента Разумков назвал отсутствие коалиции и напомнил, что в адрес спикера Рады Андрея Парубия было направлено «очень много запросов» предоставить поимённый список членов коалиции, но все они остались без ответа.

Ранее стало известно, что инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая. Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв рассказал в эфире НСН, почему Зеленскому так важно вступить в должность как можно скорее.

