Пользователи из разных стран сообщили о сбое в работе Telegram

Уточняется, что на проблемы с доступом к платформе жалуются пользователи из России, Узбекистана, США, Германии, Польши, Чехии, Украины и других стран.

Чаще всего жалобы связаны с отсутствием подключения и медленной загрузкой медиафайлов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Telegram сможет избежать блокировки в РФ, если выполнит положения законодательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

