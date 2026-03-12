Пользователи из разных стран сообщили о сбое в работе Telegram
12 марта 202613:45
Пользователи из разных стран пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram. Об этом информирует сервис Downdetector.
Уточняется, что на проблемы с доступом к платформе жалуются пользователи из России, Узбекистана, США, Германии, Польши, Чехии, Украины и других стран.
Чаще всего жалобы связаны с отсутствием подключения и медленной загрузкой медиафайлов.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Telegram сможет избежать блокировки в РФ, если выполнит положения законодательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
