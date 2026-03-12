Песков назвал безрассудным нападение ВСУ на компрессорную станцию «Русская»

Компрессорная станция «Русская» на Кубани, обеспечивающая перекачку газа по «Южному потоку», является международным объектом. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Киев продолжает линию по препятствованию мирному процессу

По его словам, атака ВСУ на станцию - это нападение на нитку международного нефтепровода, «которая обеспечивает энергетическую безопасность целого ряда стран».

«Абсолютно безрассудные действия киевского режима», - заключил представитель Кремля.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Украина в ночь на 12 марта попыталась атаковать беспилотниками компрессорную станцию «Русская», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
