Песков назвал безрассудным нападение ВСУ на компрессорную станцию «Русская»
Компрессорная станция «Русская» на Кубани, обеспечивающая перекачку газа по «Южному потоку», является международным объектом. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, атака ВСУ на станцию - это нападение на нитку международного нефтепровода, «которая обеспечивает энергетическую безопасность целого ряда стран».
«Абсолютно безрассудные действия киевского режима», - заключил представитель Кремля.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Украина в ночь на 12 марта попыталась атаковать беспилотниками компрессорную станцию «Русская», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
