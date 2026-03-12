Третьяк сохранил пост президента Федерации хоккея России

Отмечается, что на отчётно-выборной конференции 73-летний спортсмен был переизбран на пост главы организации на следующие четыре года.

Кроме того, ещё на один срок на своей должности останется действующий председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что Россия потеряла статус хоккейной державы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

