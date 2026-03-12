На Кубани при атаке дронов ВСУ погиб человек

По его словам, известно об одном погибшем, ещё двое сотрудников предприятия были ранены.

«Поручил оказать всю необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшим», - написал Кондратьев в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в самом сельхозпредприятии были повреждены административные здания, а также цистерны с патокой. Кроме того, произошло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали.

Ранее в Тихорецком районе Краснодарского края после падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтебазе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

