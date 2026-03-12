На Кубани при атаке дронов ВСУ погиб человек

Украинские беспилотники атаковали сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской Краснодарского края. Как пишет RT, об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

На Кубани ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию «Русская»

По его словам, известно об одном погибшем, ещё двое сотрудников предприятия были ранены.

«Поручил оказать всю необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшим», - написал Кондратьев в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в самом сельхозпредприятии были повреждены административные здания, а также цистерны с патокой. Кроме того, произошло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали.

Ранее в Тихорецком районе Краснодарского края после падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтебазе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
