Армия Израиля заявила об ударе по ядерному центру в Иране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по ядерному центру в Иране. Об этом сообщает армейская пресс-служба.
Уточняется, что речь идёт о центре «Талеган». В ЦАХАЛ утверждают, что он использовался для «развития критически важных возможностей по разработке ядерного оружия»
«Израильские ВВС, действуя на основе точных данных разведки, нанесли удар по дополнительному объекту иранской ядерной программы», — говорится в соолбщении.
Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи Новый заявил, что новый верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи получил ранение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
