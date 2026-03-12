Армия Израиля заявила об ударе по ядерному центру в Иране

Уточняется, что речь идёт о центре «Талеган». В ЦАХАЛ утверждают, что он использовался для «развития критически важных возможностей по разработке ядерного оружия»

«Израильские ВВС, действуя на основе точных данных разведки, нанесли удар по дополнительному объекту иранской ядерной программы», — говорится в соолбщении.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи Новый заявил, что новый верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи получил ранение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

