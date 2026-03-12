Песков: Киев продолжает линию по препятствованию мирному процессу
Киев пытается препятствовать работе по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что киевский режим продолжает последовательную линию по препятствованию мирному процессу. При этом действия украинских властей находят положительный отклик в Европе, которая «не исполнена желанием поиска мирных путей урегулирования».
«Мы продолжаем специальную военную операцию и одновременно остаемся открытыми для поиска мирного урегулирования на Украине», - указал Песков.
Ранее пресс-секретарь заявил, что достигнутые в 2022 году в Стамбуле договоренности по ситуации на Украине не соответствуют текущей ситуации. По словам Пескова, «реальность вся изменилась».
