По словам собеседника НСН, частные организаторы в текущих реалиях не выиграют на перетоке спроса, поскольку россияне в целом сегодня куда меньше заинтересованы в развлечениях.

«Мы очень сильно зависим от социально-экономической ситуации в стране в целом. Когда этот климат на спаде, то у населения нашей страны большого желания развлекаться и размножаться не прибавляется. Все стараются ориентировать свои хилые, вялые сбережения на что-то более приоритетное, чем развлечения. Поэтому мы все в одной упряжке», - уточнил Ратников.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс недополучил 13 миллионов рублей из-за пустых мест в залах во время тура по югу России. При этом глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн сообщил «Радиоточке НСН», что спад в продажах билетов наметился в конце января и феврале, при этом речь идет только об отдельных концертах.

