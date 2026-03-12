Хилые сбережения: Креативная индустрия России приготовилась к сокращению расходов
С учетом текущей социально-экономической ситуации россиянам не до развлечений, и в индустрии чувствуют эту тенденцию, заявил в беседе НСН Эдуард Ратников.
Сокращение бюджетного финансирование на проведение культурно-массовых мероприятий не отразится на индустрии, поскольку рынок в целом может регулировать себя самостоятельно. Однако на фоне социально-экономической обстановки зрителям действительно становится не до развлечений, заявил в беседе с НСН владелец концертного агентства TCI, генеральный продюсер театра «ОДЕОН» Эдуард Ратников.
Минфин уведомил министерства о необходимости сократить расходы на 10%, пишут «Ведомости». Пока ведомство ждем предложений от федеральных органов исполнительной власти и регионов. Мэр Москвы Сергей Собянин уже сообщил о сокращении на 10% расходов на финансирование инвестиционной программы. Кроме того, в столице сократят или перенесут на более поздние сроки отдельные проекты благоустройства городской среды и проведение культурно-массовых мероприятий. Экс-замминистра здравоохранения и соцразвития РФ Александр Сафонов говорил НСН, что в федеральном масштабе сокращение расходов затронет выставки и производство фильмов. Ратников заметил, что в индустрии ощущают сложность ситуации.
«В нашем театре "Одеон" к этому готовятся уже месяца полтора, потому что видно падение рынка. В театральной сфере мы в конце марта входим в низкий сезон, который продлится примерно до осени. Конечно, у нас нет никаких иллюзий. Мы видим, какая ситуация в мире, в стране. Понимаем, что мы все примерно в равных условиях, и нам следует позаботиться о себе самим. Мы к этому готовимся уже месяц. Что касается городского бюджета или федерального в отношении культурно-массовых мероприятий, не вижу в этом большой проблемы. Возможно, следует помогать, дотировать каким-то театрам. Однако рынок, все остальное коммерческое, может саморегулироваться. Создавать условия, чтобы люди жили, развивались и были самодостаточными. Надо посмотреть внимательно, чего именно коснутся эти сокращения и тогда уже обсуждать, но по большому счету проблемы в этом не вижу», - сказал он.
По словам собеседника НСН, частные организаторы в текущих реалиях не выиграют на перетоке спроса, поскольку россияне в целом сегодня куда меньше заинтересованы в развлечениях.
«Мы очень сильно зависим от социально-экономической ситуации в стране в целом. Когда этот климат на спаде, то у населения нашей страны большого желания развлекаться и размножаться не прибавляется. Все стараются ориентировать свои хилые, вялые сбережения на что-то более приоритетное, чем развлечения. Поэтому мы все в одной упряжке», - уточнил Ратников.
Ранее сообщалось, что Григорий Лепс недополучил 13 миллионов рублей из-за пустых мест в залах во время тура по югу России. При этом глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн сообщил «Радиоточке НСН», что спад в продажах билетов наметился в конце января и феврале, при этом речь идет только об отдельных концертах.
Горячие новости
- Пользователи из разных стран сообщили о сбое в работе Telegram
- Песков назвал безрассудным нападение ВСУ на компрессорную станцию «Русская»
- BadComedian заявил, что «Прыгуны» от Pixar затмят сказки в российском прокате
- Хилые сбережения: Креативная индустрия России приготовилась к сокращению расходов
- Третьяк сохранил пост президента Федерации хоккея России
- Песков: Киев продолжает линию по препятствованию мирному процессу
- В МИД Ирана сообщили о ранении нового верховного лидера страны
- В России предложили создать фонд помощи соотечественникам за рубежом
- СМИ: Мадуро содержится в штрафном изоляторе в США
- На Кубани ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию «Русская»