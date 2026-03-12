В МИД Ирана сообщили о ранении нового верховного лидера страны
12 марта 202612:52
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранение. Об этом сообщил представитель МИД республики Эсмаил Багаи в интервью Corriere della Sera.
По словам дипломата, Хаменеи чувствует себя хорошо, несмотря на ранение.
«Не знаю, когда он произнесет свою первую речь», - добавил Багаи.
Ранее Совет экспертов Ирана назначил Моджтабу Хаменеи верховным лидером страны. Новый руководитель государства - сын предыдущего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, погибшего при ударах США и Израиля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
