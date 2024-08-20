Зеленский заявил о рекордном оттоке населения с Украины

По его словам, «речь идет о миллионах и миллионах наших украинцев». Зеленский считает, что выехавшие за границу украинцы находятся «под воздействием российской пропаганды» и лишены культурной связи со своей страной.

Для противодействия влиянию Москвы на уехавших граждан Украины будет создано новое министерство, которое примет часть функций МИДа, указал Зеленский.

Ранее президент Украины заявил на форуме в Давосе, что его согражданам нельзя «просто дышать воздухом», пока на территории страны идут боевые действия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

