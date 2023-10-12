Daily Mail: украинские беженцы устроили скандал в люксовом отеле в Шотландии
Прибывшие с Украины беженцы устроили скандал в отеле класса люкс Strathspey в Шотландии, сообщила газета Daily Mail.
Отмечается, что беженцы пожаловались на «ужасные» условия, в которых им приходится жить.
Украинцы заявили о паразитах в отеле, а также том, что их кормят только картошкой фри и наггетсами. После жалоб беженцев руководителя отеля уволили.
Как пишет RT, жители Словакии опасаются наплыва беженцев и все меньше сочувствуют прибывающим в страну украинцам.
Ранее центр по приему украинских беженцев в нидерландском Утрехте заявил, что достиг предела своей вместимости, отмечает «Радиоточка НСН».
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