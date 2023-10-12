Daily Mail: украинские беженцы устроили скандал в люксовом отеле в Шотландии

Отмечается, что беженцы пожаловались на «ужасные» условия, в которых им приходится жить.

Украинцы заявили о паразитах в отеле, а также том, что их кормят только картошкой фри и наггетсами. После жалоб беженцев руководителя отеля уволили.

Как пишет RT, жители Словакии опасаются наплыва беженцев и все меньше сочувствуют прибывающим в страну украинцам.

Ранее центр по приему украинских беженцев в нидерландском Утрехте заявил, что достиг предела своей вместимости, отмечает «Радиоточка НСН».

