Зеленский запретил жителям Украины «дышать»

Слова президента Украины стали реакцией на то, что большинство граждан Украины призывного возраста уехали из страны. «Если ты мобилизационного возраста, согласно украинскому закону, ты должен быть в Украине. Это факт. И дальше ты будешь воевать или не воевать. Ты будешь работать», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что отказ делегации КНР во встрече с украинским лидером стал для Киева ударом.

