Зеленский запретил жителям Украины «дышать»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил на форуме в Давосе, что его согражданам нельзя «просто дышать воздухом», пока на территории страны идут боевые действия. Об этом сообщил Telegram-канал УНИАН.
Слова президента Украины стали реакцией на то, что большинство граждан Украины призывного возраста уехали из страны. «Если ты мобилизационного возраста, согласно украинскому закону, ты должен быть в Украине. Это факт. И дальше ты будешь воевать или не воевать. Ты будешь работать», — подчеркнул Зеленский.
Ранее сообщалось, что отказ делегации КНР во встрече с украинским лидером стал для Киева ударом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Должностным лицам Кипра запретили въезд в Россию
- Аксенов: Некоторые регионы Крыма обесточены из-за аварии на Балаклавской ТЭС
- Администрация Владивостока призвала отменить концерт «Ночных снайперов»
- МИД России вызвал посла Франции после уничтожения наемников в Харькове
- СМИ: Произошло аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы
- Франция будет передавать Украине по 50 авиабомб AASM в месяц
- Венгрия и Еврокомиссия далеки от соглашения по финансированию Украины
- Китайские ученые впервые клонировали макаку-резус
- Киркоров пропал с афиши «Золотого граммофона» в Санкт-Петербурге
- Адам Кадыров приехал в Мариуполь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru