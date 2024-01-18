Зеленский запретил жителям Украины «дышать»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил на форуме в Давосе, что его согражданам нельзя «просто дышать воздухом», пока на территории страны идут боевые действия. Об этом сообщил Telegram-канал УНИАН.

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Слова президента Украины стали реакцией на то, что большинство граждан Украины призывного возраста уехали из страны. «Если ты мобилизационного возраста, согласно украинскому закону, ты должен быть в Украине. Это факт. И дальше ты будешь воевать или не воевать. Ты будешь работать», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что отказ делегации КНР во встрече с украинским лидером стал для Киева ударом.

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ФОТО: AP / ТАСС
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