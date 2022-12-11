Зеленский заявил о помощи Киеву со стороны Норвегии
Украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что Норвегия выделила 100 млн долларов на восстановление энергосистемы Украины.
«Есть новый пакет поддержки из этой страны объемом 100 млн долларов для восстановления нашей энергосистемы… Мы получаем от Норвегии и оборонную, и экономическую, и политическую поддержку, и гуманитарную помощь. Помогает Норвегия и с закупкой газа», — заявил глава государства.
Ранее стало известно, что в Совете Евросоюза прошло согласование пакета документов на выделение Украине кредита на сумму 18 миллиардов евро в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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