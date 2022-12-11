Зеленский заявил о помощи Киеву со стороны Норвегии

«Есть новый пакет поддержки из этой страны объемом 100 млн долларов для восстановления нашей энергосистемы… Мы получаем от Норвегии и оборонную, и экономическую, и политическую поддержку, и гуманитарную помощь. Помогает Норвегия и с закупкой газа», — заявил глава государства.

Ранее стало известно, что в Совете Евросоюза прошло согласование пакета документов на выделение Украине кредита на сумму 18 миллиардов евро в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

