Грузия отправит на Украину электрогенераторы в качестве помощи
Грузия с целью оказания гуманитарной помощи Украине закупит электрогенераторы и отправит на территорию страны. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на соответствующее решение премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
«Решение данного вопроса в кратчайшие сроки поручено министерству экономики и устойчивого развития», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.
Там также отметили, что с начала конфликта на Украине Грузия максимально старалась оказать ей любую помощь. Подчеркивается, что 26 тысяч украинцев, проживающих в Грузии, получают финансовую, медицинскую и образовательную поддержку от государства.
Ранее Newsweek со ссылкой на НКО Mercy Corps сообщил, что энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу 2022 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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