ЕС одобрил выделение Украине кредита на 18 миллиардов евро
В Совете Евросоюза прошло согласование пакета документов на выделение Украине кредита на сумму 18 миллиардов евро в 2023 году. Об этом говорится в официальном сообщении Совета.
«Совет достиг соглашения по пакету законодательных актов, который позволит ЕС оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро», - отмечает Совет.
В документе отмечается, что кредиты, которые получит Украина, будут иметь 10-летний льготный период.
Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз выделит Украине льготный кредит на реконструкцию, ремонт критической инфраструктуры и текущие нужды.
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