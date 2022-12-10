ЕС одобрил выделение Украине кредита на 18 миллиардов евро

В Совете Евросоюза прошло согласование пакета документов на выделение Украине кредита на сумму 18 миллиардов евро в 2023 году. Об этом говорится в официальном сообщении Совета.

ЕК выделит макрофинансовую помощь Украине

«Совет достиг соглашения по пакету законодательных актов, который позволит ЕС оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро», - отмечает Совет.

В документе отмечается, что кредиты, которые получит Украина, будут иметь 10-летний льготный период.

Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз выделит Украине льготный кредит на реконструкцию, ремонт критической инфраструктуры и текущие нужды.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:КредитыУкраинаЕвросоюз
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