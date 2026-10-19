Аудитория групп «Ария» и «Кино» в США – исключительно русскоязычная публика, поскольку в основе русского рока тексты, а не оригинальная музыка, объяснил в интервью НСН музыкальный продюсер Игорь Сандлер.

В начале ноября стартуют тур группы «Ария» по США и тур группы «Кино» по США и Канаде. При этом российские артисты, собирающие стадионы, в последние годы не ездят в туры по Америке. Сандлер объяснил, с чем это связано.