«Рок-поэзия для русских»: Что ждет «Арию» и «Кино» в турах по США
У западных зрителей нет интереса к переложению их же музыки на русскую действительность и стихи, объяснил в интервью НСН Игорь Сандлер, назвав группу Rammstein исключением из правил.
Аудитория групп «Ария» и «Кино» в США – исключительно русскоязычная публика, поскольку в основе русского рока тексты, а не оригинальная музыка, объяснил в интервью НСН музыкальный продюсер Игорь Сандлер.
В начале ноября стартуют тур группы «Ария» по США и тур группы «Кино» по США и Канаде. При этом российские артисты, собирающие стадионы, в последние годы не ездят в туры по Америке. Сандлер объяснил, с чем это связано.
«Целевая аудитория «Арии» и «Кино» в США - только русские. Их там никто не знает, это абсолютно материал не для Америки, они такую музыку проехали давно и не слушают. Стадионные артисты, те же Баста, «Руки Вверх!», «Ленинград» - это только для России, мы варимся в собственном соку, тем более – их песни на русском языке. Исключением из правил стал Rammstein, который с песнями на немецком мощно закрепился во всем мире. А у наших рок-групп музыка вторична. Это не оригинальная музыка, а копия того, что делали они. Это даже не рок-музыка, а скорее рок-поэзия. Они все хорошие ребята и хорошие музыканты, но когда мы берем за базу их музыку - Iron Maiden, Black Sabbath или Deep Purple - транслируем их блюзовую основу на нашу действительность и накладываем туда нашу поэзию, к этому никакого интереса у западного зрителя не может быть. Наш родной русский рок – это не мировой рок, мы любим не музыку, а слова. У нас поэзия: все поют песни, зажигают фонарики, но музыка вторична», - пояснил продюсер.
По его мнению, в США может быть популярной русская рок-музыка, основанная на русской классике.
«Русский рок можно строить на основе русской классики. Это и есть русская основа, культурный код России. При этом наши рок-музыканты заявляют о себе на Западе крайне редко. Например, золотой состав «Парка Горького» - они пусть и не взорвали Америку, но очень ярко о себе заявили, войдя в 30-ку MTV. У них был очень интересный оригинальный материал, потому что Алексей Белов очень глубокий парень, он вырос на Стравинском и Рахманинове. При этом «Парк Горького» был в Америке 6-7 лет, но вернулся ни с чем. Гребенщиков (Борис Гребенщиков признан в РФ иноагентом - прим. НСН) ездил - вернулся ни с чем. Бари Алибасов с группой «Нана» подписал контракт с самим Диком Кларком, крутейшим американским медиамагнатом, с ним команда Майкла Джексона работала. Три года они там побыли и в итоге в 2001 году вернулись ни с чем. Никто из наших артистов там не удержался», - заключил собеседник НСН.
Вместе с тем, Игорь Сандлер отметил российскую кавер-группу Leonid & Friends, которая, по его словам, уже семь лет успешно гастролирует по США с джаз-роком 1970-х годов.
Музыканты группы «Ария» перед зарубежным гастрольным туром 2025 года рассказали Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что их всегда во всех странах принимали «на ура», вспомнив выступления в Германии, Финляндии, Израиле и США.
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