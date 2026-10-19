Роналду отстранили от игр за Португалию на месяц и оштрафовали на 255 евро
Криштиану Роналду отстранили от участия в матчах за сборную Португалии на 30 дней и оштрафовали на €255. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на национальную Федерацию футбола.
Такое решение в ведомстве приняли после отъезда звездного нападающего из тренировочного лагеря команды в Дании. Сам форвард извинился и предложил применить к нему меры.
По данным портала Transfermarkt, Роналду провел 234 встречи за Португалию, в которых забил 146 мячей и оформил 45 результативных передач. Дебютировал в августе 2003 года. Сейчас Криштиану выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
Ранее нападающий назвал себя величайшим футболистом в истории.
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