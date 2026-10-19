Суд отклонил иск «Мираж-Медиа» к продюсерскому центру Суханкиной

Организация «Мираж-Медиа» — она представляет интересы создателя группы Андрея Литягина и владеет правами на товарный знак — потребовала отказаться от употребления слова в своей деятельности.



Сам продюсерский центр работает с бывшей солисткой Маргаритой Суханкиной. Его представители не согласились с претензиями и заявили о добросовестном использовании названия. Суд встал на их сторону.



Также компанию ответчика зарегистрировали как юрлицо в 2017 году, а «Мираж-Медиа» стало правообладателем спорного товарного знака только спустя пять лет.



Ранее Суханкина уже смогла отсудить 8 млн рублей у Литягина.

