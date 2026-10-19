Суд отклонил иск «Мираж-Медиа» к продюсерскому центру Суханкиной
Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск к продюсерскому центру «Мираж Мьюзик» о взыскании 5 млн рублей компенсации и запрете использовать «Мираж» в названии. Об этом пишет РЕН ТВ.
Организация «Мираж-Медиа» — она представляет интересы создателя группы Андрея Литягина и владеет правами на товарный знак — потребовала отказаться от употребления слова в своей деятельности.
Сам продюсерский центр работает с бывшей солисткой Маргаритой Суханкиной. Его представители не согласились с претензиями и заявили о добросовестном использовании названия. Суд встал на их сторону.
Также компанию ответчика зарегистрировали как юрлицо в 2017 году, а «Мираж-Медиа» стало правообладателем спорного товарного знака только спустя пять лет.
Ранее Суханкина уже смогла отсудить 8 млн рублей у Литягина.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В ОП РФ назвал возможные районы запуска беспилотников по Подмосковью
- Врач рассказала, в каких случаях при забывчивости пора бить тревогу
- Суд отклонил иск «Мираж-Медиа» к продюсерскому центру Суханкиной
- «Рок-поэзия для русских»: Что ждет «Арию» и «Кино» в турах по США
- Роналду отстранили от игр за Португалию на месяц и оштрафовали на 255 евро
- Депутат призвал дать правовую оценку репосту Дурова об атаке на дата-центр
- Адвокат Navai раскрыла подробности задержания рэпера
- СМИ: Каллас допустила отказ ЕС от ограничений на добычу нефти в Арктике
- Лавров назвал религиозный вопрос одним из факторов украинского кризиса
- Кабмин упростил получение детских пособий переселенцам из приграничья РФ