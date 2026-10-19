Суд отклонил иск «Мираж-Медиа» к продюсерскому центру Суханкиной

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск к продюсерскому центру «Мираж Мьюзик» о взыскании 5 млн рублей компенсации и запрете использовать «Мираж» в названии. Об этом пишет РЕН ТВ.

Бывшая солистка «Миража» назвала праздником победу в суде над продюсером Литягиным

Организация «Мираж-Медиа» — она представляет интересы создателя группы Андрея Литягина и владеет правами на товарный знак — потребовала отказаться от употребления слова в своей деятельности.

Сам продюсерский центр работает с бывшей солисткой Маргаритой Суханкиной. Его представители не согласились с претензиями и заявили о добросовестном использовании названия. Суд встал на их сторону.

Также компанию ответчика зарегистрировали как юрлицо в 2017 году, а «Мираж-Медиа» стало правообладателем спорного товарного знака только спустя пять лет.

Ранее Суханкина уже смогла отсудить 8 млн рублей у Литягина.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваМузыкаМузыкантыСуды

Горячие новости

Все новости

партнеры