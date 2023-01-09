Зеленский заявил о переброске подкреплений в район Артемовска и Соледара

«Сегодня командующий направлением — генерал [Александр] Сырский — объехал войска, обороняющиеся на подступах к Бахмуту и Соледару. <...> [Он] на месте организовывал шаги, необходимые для укрепления нашей обороны, в частности переброску дополнительных подразделений и усиление [артиллерийского] огня», — заявил глава государства.

Артемовск и Соледар находятся на территории Донецкой Народной Республики.

Ранее помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев заявил, что ВСУ могут уйти из города Соледара в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

