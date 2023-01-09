Зеленский заявил о переброске подкреплений в район Артемовска и Соледара
Командование Вооруженных сил Украины ведет организацию переброски подкреплений войскам, которые ведут бои с российскими силами в районе Артемовска и Соледара, сообщил в Telegram украинский президент Владимир Зеленский.
«Сегодня командующий направлением — генерал [Александр] Сырский — объехал войска, обороняющиеся на подступах к Бахмуту и Соледару. <...> [Он] на месте организовывал шаги, необходимые для укрепления нашей обороны, в частности переброску дополнительных подразделений и усиление [артиллерийского] огня», — заявил глава государства.
Артемовск и Соледар находятся на территории Донецкой Народной Республики.
Ранее помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев заявил, что ВСУ могут уйти из города Соледара в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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