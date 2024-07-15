Зеленский заявил о необходимости участия России во втором «саммите мира»

По словам украинского лидера, для этого к ноябрю планируется разработать некий план на встречах в разных государствах.

В июне президент РФ Владимир Путин выступил со своим мирным предложением по урегулированию конфликта на Украине. Он предусматривающими признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территорией России, невступление Украины в НАТО, отмену санкций в отношении РФ. Украинская сторона инициативу назвала ультиматумом.

В конце июня Зеленский заявил, что Украина не желает затягивания конфликта, так как у неё много раненых и убитых на поле боя.

