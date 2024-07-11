«Не поворачиваться спиной»: Россия отказалась от «мирной» конференции по Украине

До этого глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер говорил, что Россия должна будет участвовать в саммите «в том или ином виде». Люхингер также отметил, что его особенно разочаровывает решение Китая отказаться от участия в конференции в Швейцарии. По его словам, перед саммитом он лично неоднократно встречался со спецпредставителем КНР по Украине и России, и Китай выражал сильную заинтересованность в урегулировании конфликта.

Эту же позицию разделяет глава МИД Турции Хакан Фидан, который отметил, что саммит в Швейцарии мог бы быть более результативным, если бы Россия принимала в нем участие.

«Мы имеем украинскую формулу на столе, и Россия недавно поделилась некоторыми условиями... Это важные шаги и проблеск надежды для того, чтобы избежать эскалации», - заявил Фидан.

Напомним, что до первого саммита российский президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что Украина для начала переговоров должна вывести войска из новых регионов России, а также заявить об отсутствии планов вступить в НАТО. Он говорил, что на конференции в Швейцарии все сведется к обвинениям в адрес России, которую не пригласили. Однако без честного диалога с Москвой окончание конфликта невозможно, подчеркнул президент.

Разобраться с нюансами возможных переговоров решился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в июле сначала отправился с визитом в Киев, затем провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках своего визита в Москву, а после посетил Пекин и направился в Вашингтон.

Испанская газета El País со ссылкой на отчеты Орбана европейским коллегам по итогам поездок в Россию и Китай сообщила, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин рассчитывают, что новые переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта на Украине должны состояться до конца 2024 года.

В материале также уточняется, что Орбан ожидает, что следующие два месяца на поле боя будут «более драматичными», чем за весь период проведения СВО.

Венгерский политик также отметил, что Путин оценил потери украинской стороны в 40–50 тысяч ежемесячно, что связано с возросшей интенсивностью боевых действий.