«Не поворачиваться спиной»: Россия отказалась от «мирной» конференции по Украине
Мировое сообщество готовится к новой конференции по Украине, но на этот раз с участием России, Москва же видит только западные ультиматумы и не готова участвовать в бесперспективных переговорах.
Спустя практически месяц после первой «мирной конференции» по Украине мировое сообщество заговорило о деталях второй встречи. Первый саммит прошел в Швейцарии 15-16 июня. На этот раз, как ожидается, конференцию примет Саудовская Аравия, которая была обеспокоена отсутствием представителей России на июньском саммите.
Накануне информированный дипломатический источник в турецкой столице Анкаре подтвердил, что площадкой для новой волны обсуждений рассматривается именно Саудовская Аравия. При этом информации по дате и месту очередной конференции по Украине на данный момент нет, передает РИА Новости.
ГДЕ? КОГДА? С КЕМ?
10 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вторая встреча по Украине может состояться до конца этого года. Он также указал на Саудовскую Аравию и добавил, что в этот раз Москва должна принять участие в переговорах. По мнению венгерского министра, конференция в Швейцарии не имела успеха именно из-за отсутствия России на ней.
До этого глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер говорил, что Россия должна будет участвовать в саммите «в том или ином виде». Люхингер также отметил, что его особенно разочаровывает решение Китая отказаться от участия в конференции в Швейцарии. По его словам, перед саммитом он лично неоднократно встречался со спецпредставителем КНР по Украине и России, и Китай выражал сильную заинтересованность в урегулировании конфликта.
Эту же позицию разделяет глава МИД Турции Хакан Фидан, который отметил, что саммит в Швейцарии мог бы быть более результативным, если бы Россия принимала в нем участие.
«Мы имеем украинскую формулу на столе, и Россия недавно поделилась некоторыми условиями... Это важные шаги и проблеск надежды для того, чтобы избежать эскалации», - заявил Фидан.
Напомним, что до первого саммита российский президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что Украина для начала переговоров должна вывести войска из новых регионов России, а также заявить об отсутствии планов вступить в НАТО. Он говорил, что на конференции в Швейцарии все сведется к обвинениям в адрес России, которую не пригласили. Однако без честного диалога с Москвой окончание конфликта невозможно, подчеркнул президент.
Разобраться с нюансами возможных переговоров решился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в июле сначала отправился с визитом в Киев, затем провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках своего визита в Москву, а после посетил Пекин и направился в Вашингтон.
Испанская газета El País со ссылкой на отчеты Орбана европейским коллегам по итогам поездок в Россию и Китай сообщила, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин рассчитывают, что новые переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта на Украине должны состояться до конца 2024 года.
В материале также уточняется, что Орбан ожидает, что следующие два месяца на поле боя будут «более драматичными», чем за весь период проведения СВО.
Венгерский политик также отметил, что Путин оценил потери украинской стороны в 40–50 тысяч ежемесячно, что связано с возросшей интенсивностью боевых действий.
РОССИЯ УЧАСТВОВАТЬ НЕ ПЛАНИРУЕТ
При этом 11 июля заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не станет участвовать во втором международном саммите мира, который готовит Украина и ее союзники.
По его словам, Россия «не приемлет ультиматумов», предлагаемых в формуле украинского президента Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что никаких обращений к России по теме второй конференции по Украине не было.
Он также согласился с тем, что Запад озвучивает предложения в форме ультиматума, что не может устраивать Москву.
«Все формулировки, которые на эту тему извергаются Западом, идут в русле всё той же самой политики ультиматума по отношению к Российской Федерации», - заключил министр.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев еще раз прояснил позицию Москвы по переговорам с Киевом. Он напомнил, что Россия на разнообразных площадках неоднократно заявляла о готовности вернуться к переговорам на конкретных условиях: признание итогов СВО, а также отказ Украины от вступления в НАТО.
При этом он отмечает, что даже согласие Киева на эти условия не будет означать ровным счетом ничего.
«Сами переговоры до момента явно выраженного намерения киевского режима капитулировать будут лишь передышкой для врага в целях пополнения военного и людского потенциала. Декларации Украины об отказе от вступления в НАТО сами по себе ни к чему не приведут», - отметил он.
Если же все это произойдет, продолжил Медведев, в Киеве начнется «кровавый майдан», к власти придут откровенные радикалы, помогать которым Западу будет невыгодно.
Медведев предупреждает, что победа России не будет означать завершение СВО, так как «враги России никуда после этого не денутся».
ПОЛЕ БОЯ: ИНИЦИАТИВА В РУКАХ РОССИИ
При этом украинский лидер Владимир Зеленский, несмотря на свой отказ от мирных предложений Москвы, периодически говорит о готовности Киева вести переговоры с Россией. После саммита в Швейцарии он допустил, что следующая встреча может пройти с участием Москвы, а также заявил, что в переговорах могут помочь посредники.
Российская же сторона уверена, что подобная риторика украинского лидера полностью отражает происходящее на линии боевого соприкосновения. Так, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил НСН, что, чем раньше начнутся мирные переговоры, тем режиму Зеленского выгоднее попытаться зафиксировать ситуацию на текущих позициях.
«Надо понимать, что инициатива в наших руках. На самом деле, фронт сейчас продавливается активно, причем по всей линии боевого соприкосновения. Нельзя сказать, что где-то какое-то затишье. Безусловно, чем раньше начнутся переговоры, тем режиму Зеленского выгоднее попытаться зафиксировать ситуацию на той позиции, какая есть на сегодняшний день, потому что с каждым днем потери контролируемой ими территории будут только увеличиваться. Поэтому мы видим резкое изменение риторики со стороны Офиса Зеленского. Это те люди, которые еще вчера кричали, что никаких переговоров и никаких потерь территории... Вдруг они говорят, что победа – это если под контролем остались определенные города», – указал собеседник НСН.
При этом Рогов отметил, что в рядах украинской армии есть костяк, который готов продолжать боевые действия. Вместе с тем все больше солдат переходят на сторону Вооруженных сил РФ.
По его словам, лучшей позицией для России на потенциальных переговорах с Украиной будет выход Вооруженных сил РФ к границе с Польшей.
«Тогда, конечно, все будет достаточно конструктивно со стороны Запада, продуктивно и с огромным желанием найти общий язык. Но, например, к ноябрю это практически нереально... Однако надо понимать, что в колоде карт у Запада помимо Украины есть и Польша, и Прибалтика, и масса других государств. Они пытаются раскачать ситуацию и по Молдавии, и по Армении. Сейчас им нужна передышка. Запад начинает искать варианты, как поставить конфликт на паузу и подготовиться к более подлому удару нам в спину. Поэтому спиной поворачиваться нельзя, надо додавливать свои положения и получать максимум от переговоров, если они все-таки пройдут. Но на данный момент, на мой взгляд, переговоры не в интересах России», - объяснил он.
15-16 июня Швейцария организовала конференцию по Украине на курорте Бюргеншток, неподалеку от Люцерна. В мероприятии приняли участие представители более 90 стран и восьми международных организаций, включая ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не присутствовали на конференции, передает «Радиоточка НСН».
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