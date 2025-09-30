Зеленский заявил о намерении заработать на экспорте оружия
Киев планирует экспортировать некоторые виды оружия, которые в достатке, чтобы заработать на закупку дефицитного вооружения, сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский.
По его словам, существуют договоренности о поставках в США, Европу, Африку и на Ближний Восток. Украина будет экспортировать «некоторые виды оружия, которые в профиците», чтобы получить дополнительные средства на производство дефицитного вооружения. Зеленский отметил, что объемы производства дальнобойного оружия обсуждались на прошедшей ставке верховного главнокомандующего.
По данным украинских СМИ, делегация отправилась из Киева в США для обсуждения совместного производства дронов.
Ранее стало известно, что Зеленский продает западное оружие наркокартелям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
