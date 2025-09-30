По его словам, существуют договоренности о поставках в США, Европу, Африку и на Ближний Восток. Украина будет экспортировать «некоторые виды оружия, которые в профиците», чтобы получить дополнительные средства на производство дефицитного вооружения. Зеленский отметил, что объемы производства дальнобойного оружия обсуждались на прошедшей ставке верховного главнокомандующего.

По данным украинских СМИ, делегация отправилась из Киева в США для обсуждения совместного производства дронов.

Ранее стало известно, что Зеленский продает западное оружие наркокартелям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

