Зеленский заявил о намерении заработать на экспорте оружия

Киев планирует экспортировать некоторые виды оружия, которые в достатке, чтобы заработать на закупку дефицитного вооружения, сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский.

Карслон: Украина перепродает американское оружие мексиканским наркокартелям

По его словам, существуют договоренности о поставках в США, Европу, Африку и на Ближний Восток. Украина будет экспортировать «некоторые виды оружия, которые в профиците», чтобы получить дополнительные средства на производство дефицитного вооружения. Зеленский отметил, что объемы производства дальнобойного оружия обсуждались на прошедшей ставке верховного главнокомандующего.

По данным украинских СМИ, делегация отправилась из Киева в США для обсуждения совместного производства дронов.

Ранее стало известно, что Зеленский продает западное оружие наркокартелям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

