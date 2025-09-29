Умер композитор Юрий Чернавский

На 78-м году жизни скончался советский и российский композитор Юрий Чернавский. О его смерти сообщила семья на странице музыканта в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Чернавский родился в 1947 году в Тамбове, играл в джазовых оркестрах Бориса Ренского, Олега Лундстрема и Леонида Утесова. Позднее стал музыкальным руководителем и аранжировщиком ансамблей «Фантазия», «Красные маки», «Веселые ребята», а также рок-группы «Карнавал».

Он написал ставшую известной песню «Здравствуй, мальчик Бананан», которая прозвучала в фильме «Асса». Сотрудничал с Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Михаилом Боярским, Владимиром Пресняковым и другими исполнителями.

С 1990-х годов жил за рубежом, работал в Берлине и США, где основал компанию LA 3D Motion в сфере компьютерной графики. Чернавский был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, передает «Радиоточка НСН».

