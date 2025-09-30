Путин заявил, что в Донбассе и Новороссии возрождено и построено более 23,5 тысяч объектов

Об этом он заявил в видеообращении, приуроченном к годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Речь идет о домах и школах, медицинских учреждениях, спортивных комплексах, молодежных центрах.

Глава государства указал, что обновляются объекты энергетики, связи, жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы. Было проложено и модернизировано 460 км инженерных сетей, 6350 км автодорог. Путин отметил, что еще предстоит большая работа.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что экономику Донбасса и Новороссии полностью восстановят по достижении целей специальной военной операции и после ее завершения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

