Путин заявил, что в Донбассе и Новороссии возрождено и построено более 23,5 тысяч объектов
В Донбассе и Новороссии с 2022 года построено и отремонтировано более 23,5 тыс. жилых домов, социальных и других объектов, сообщает RT со ссылкой на президента России Владимира Путина.
Об этом он заявил в видеообращении, приуроченном к годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Речь идет о домах и школах, медицинских учреждениях, спортивных комплексах, молодежных центрах.
Глава государства указал, что обновляются объекты энергетики, связи, жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы. Было проложено и модернизировано 460 км инженерных сетей, 6350 км автодорог. Путин отметил, что еще предстоит большая работа.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что экономику Донбасса и Новороссии полностью восстановят по достижении целей специальной военной операции и после ее завершения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
