Равнодушие украинцев к умершим солдатам растет с каждым годом — они больше не хотят становиться на колени и откладывать свои дела во время «минуты молчания». Силовики привели в пример Сумы, где ситуация особенно показательна. Местные жители сознательно игнорируют похоронные процессии, срывают «минуту молчания» и перебегают дорогу катафалкам.

В ответ на это украинские власти законодательно принудили граждан становиться на колени. Нарушителей штрафуют и заставляют публично извиняться в отделениях полиции.

Такое отношение населения не удивительно, так как власти страны дискредитировали армию через действия территориальных центров комплектования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне, их дети и внуки будут извиняться перед украинцами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

