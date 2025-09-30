СМИ: Украинцев принуждают становиться на колени перед траурными кортежами
Власти Украины законодательно обязали жителей страны становиться на колени перед траурными кортежами с погибшими военнослужащими, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Равнодушие украинцев к умершим солдатам растет с каждым годом — они больше не хотят становиться на колени и откладывать свои дела во время «минуты молчания». Силовики привели в пример Сумы, где ситуация особенно показательна. Местные жители сознательно игнорируют похоронные процессии, срывают «минуту молчания» и перебегают дорогу катафалкам.
В ответ на это украинские власти законодательно принудили граждан становиться на колени. Нарушителей штрафуют и заставляют публично извиняться в отделениях полиции.
Такое отношение населения не удивительно, так как власти страны дискредитировали армию через действия территориальных центров комплектования.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне, их дети и внуки будут извиняться перед украинцами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил, что в Донбассе и Новороссии возрождено и построено более 23,5 тысяч объектов
- СМИ: Украинцев принуждают становиться на колени перед траурными кортежами
- Зеленский заявил о намерении заработать на экспорте оружия
- Посольство РФ в Британии: Лондон - автор постановочной провокации в Буче
- Американский эксперт оценил работу мессенджера Max
- Трамп назвал признание Палестины рядом стран «глупостью»
- Умер композитор Юрий Чернавский
- Россиян предупредили о риске «пузыря» на рынке жилья в 2026-2027 годах
- Страховые пенсии вырастут выше инфляции с января 2026 года
- Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с рабочими чатами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru