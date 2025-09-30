Американский эксперт оценил работу мессенджера Max

Он высоко оценил технологическую сторону программы, указав на надежность архитектуры проекта. Эксперт рассматривает мессенджер в качестве заявки России на построение собственной, защищенной цифровой экосистемы. Шуцман указал, что небольшой размер приложения — признак «высокого уровня инженерной подготовки».

Среди сильных сторон мессенджера — интеграция с государственными услугами и бизнес-приложениями. Эксперт выделил развитие цифрового удостоверения личности как ключевого элемента Max. Он также указал на наличие выделенного центра безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мошенники будут использовать для обмана россиян национальный мессенджер Max, так же, как и зарубежные платформы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

