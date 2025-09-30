Американский эксперт оценил работу мессенджера Max
Экс-менеджер американской корпорации Sprint Джозеф Шуцман оценил работу российского мессенджера Max, сообщают «Известия».
Он высоко оценил технологическую сторону программы, указав на надежность архитектуры проекта. Эксперт рассматривает мессенджер в качестве заявки России на построение собственной, защищенной цифровой экосистемы. Шуцман указал, что небольшой размер приложения — признак «высокого уровня инженерной подготовки».
Среди сильных сторон мессенджера — интеграция с государственными услугами и бизнес-приложениями. Эксперт выделил развитие цифрового удостоверения личности как ключевого элемента Max. Он также указал на наличие выделенного центра безопасности.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мошенники будут использовать для обмана россиян национальный мессенджер Max, так же, как и зарубежные платформы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посольство РФ в Британии: Лондон - автор постановочной провокации в Буче
- Американский эксперт оценил работу мессенджера Max
- Трамп назвал признание Палестины рядом стран «глупостью»
- Умер композитор Юрий Чернавский
- Россиян предупредили о риске «пузыря» на рынке жилья в 2026-2027 годах
- Страховые пенсии вырастут выше инфляции с января 2026 года
- Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с рабочими чатами
- Запрет мата в интернете могут распространить на все соцсети
- «Зачарованная» разочаровалась: Зачем звезды уменьшают грудь
- Врач назвал способы замедлить старение человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru