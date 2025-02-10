Американский журналист Такер Карслон заявил, что Украина перепродает часть полученного от США оружия мексиканским наркокартелям, действующим на границе с Соединенными Штатами. По его словам, до половины оружия, которое США поставляют Украине, оказывается в руках преступных группировок. Карслон подчеркнул, что его утверждения основаны на фактах, а не догадках.

Он также раскритиковал бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена за эскалацию конфликта в Украине и назвал его преступником.