Карслон: Украина перепродает американское оружие мексиканским наркокартелям

Американский журналист Такер Карслон заявил, что Украина перепродает часть полученного от США оружия мексиканским наркокартелям, действующим на границе с Соединенными Штатами. По его словам, до половины оружия, которое США поставляют Украине, оказывается в руках преступных группировок. Карслон подчеркнул, что его утверждения основаны на фактах, а не догадках.

Он также раскритиковал бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена за эскалацию конфликта в Украине и назвал его преступником.

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Ранее российские официальные лица, в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров и спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявляли о перепродаже западного оружия через черный рынок, в том числе в страны Ближнего Востока. Лавров утверждал, что поставки оружия Украине подрывают усилия по урегулированию конфликта и вовлекают НАТО в прямое участие в боевых действиях.

Россия рассматривает поставки вооружений Украине как «игру с огнем» и утверждает, что грузы с оружием станут законными целями для российских сил, передает «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ОружиеНаркотикиУкраина

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