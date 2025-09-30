В Госдуме предложили отменить утильсбор для ряда авто
На рассмотрение Госдумы внесены поправки о расширении таможенных процедур, при которых ввезенные в Россию автомобили освобождаются от уплаты утилизационного сбора, сообщают «Известия».
Согласно проекту закона, перечень условий, при которых машины освобождаются от уплаты сбора, планируется расширить. В список предполагается внести транспортные средства, которые помещаются под таможенную процедуру «таможенного склада, свободного склада или переработки на таможенной территории».
В настоящее время утильсбор не распространяется на ТС, которые являются личным имуществом участников госпрограммы по переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, принадлежат дипломатическим представительствам или консульским учреждениям, а также их сотрудникам и членам их семей.
Мощные иномарки подорожают на 2 млн рублей из-за повышения утильсбора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
