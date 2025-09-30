В Госдуме предложили отменить утильсбор для ряда авто

На рассмотрение Госдумы внесены поправки о расширении таможенных процедур, при которых ввезенные в Россию автомобили освобождаются от уплаты утилизационного сбора, сообщают «Известия».

Россиянам намекнули, сколько продержатся старые цены на автомобили при новом утильсборе

Согласно проекту закона, перечень условий, при которых машины освобождаются от уплаты сбора, планируется расширить. В список предполагается внести транспортные средства, которые помещаются под таможенную процедуру «таможенного склада, свободного склада или переработки на таможенной территории».

В настоящее время утильсбор не распространяется на ТС, которые являются личным имуществом участников госпрограммы по переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, принадлежат дипломатическим представительствам или консульским учреждениям, а также их сотрудникам и членам их семей.

Мощные иномарки подорожают на 2 млн рублей из-за повышения утильсбора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтомобилиГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры