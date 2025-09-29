Страховые пенсии вырастут выше инфляции с января 2026 года

Страховые пенсии россиян будут проиндексированы с 1 января 2026 года темпами, превышающими инфляцию. Об этом «Газете.Ru» сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его расчетам, размер выплаты может увеличиться более чем на 2 тысячи рублей.

Минтруд: Индексация пенсий в 2026 году пройдет разово с 1 января

Экономист пояснил, что при пенсии в 26,5 тысячи рублей в декабре 2025 года ее сумма в январе 2026-го составит около 28,5 тысячи рублей. При этом из-за новогодних каникул часть пенсионеров получит двойную выплату в декабре — за декабрь и за январь.

Минтруд ранее подтвердил, что индексация пройдет единовременно с начала года. По данным Социального фонда РФ, в августе 2025 года средняя пенсия в стране составляла 23,5 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Батурин
ТЕГИ:ИнфляцияПенсия

