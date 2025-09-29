Страховые пенсии вырастут выше инфляции с января 2026 года

Страховые пенсии россиян будут проиндексированы с 1 января 2026 года темпами, превышающими инфляцию. Об этом «Газете.Ru» сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его расчетам, размер выплаты может увеличиться более чем на 2 тысячи рублей.