Россиян предупредили о риске «пузыря» на рынке жилья в 2026-2027 годах

На российском рынке недвижимости в ближайшие два года может сформироваться «пузырь», если сохранятся аномальные различия в ценах на новостройки и вторичное жилье. Такой прогноз «Газете.Ru» озвучила кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова.

По ее словам, разрыв в 80% между первичным и вторичным рынком, зафиксированный во второй половине 2025 года, представляет собой структурную деформацию. Обвал цен наиболее вероятен в регионах с наибольшей диспропорцией и высоким объемом строительства при слабом спросе.

Экономист отметила, что разрыв во многом вызван поддержкой новостроек через льготную ипотеку, в то время как вторичный рынок оказался без аналогичной подпитки. В будущем, считает Казова, первичный сегмент может войти в стагнацию, что снизит ценовую нагрузку.

По ее мнению, избежать резкого падения цен можно при условии корректировки политики льготных кредитов, контроля за строительством и инфляцией, роста доходов населения, а также введения налоговых послаблений для сделок с вторичным жильем, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЖильеНедвижимость

