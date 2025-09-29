Россиян предупредили о риске «пузыря» на рынке жилья в 2026-2027 годах

На российском рынке недвижимости в ближайшие два года может сформироваться «пузырь», если сохранятся аномальные различия в ценах на новостройки и вторичное жилье. Такой прогноз «Газете.Ru» озвучила кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова.

По ее словам, разрыв в 80% между первичным и вторичным рынком, зафиксированный во второй половине 2025 года, представляет собой структурную деформацию. Обвал цен наиболее вероятен в регионах с наибольшей диспропорцией и высоким объемом строительства при слабом спросе.