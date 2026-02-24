Зеленский заявил о «начале конца» конфликта на Украине

По его словам, прекращение огня без четких гарантий безопасности несет большие риски. Киеву нужно не временное перемирие, а окончательное завершение боевых действий.

Глава государства отметил, что Украина нуждается в прекращении огня «вчера, сегодня и завтра», но пауза без надежных договоренностей может создать новые угрозы. Зеленский не подтвердил, что Киев способен использовать возможное перемирие для перегруппировки сил.

Кроме того, президент призвал Европейский союз определить дату вступления Украины в объединение. Он рассчитывает, что это произойдет в 2027 году.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия на переговорах по украинскому урегулированию заявила свою позицию как по территориальному вопросу, так и по параметрам демилитаризации Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

