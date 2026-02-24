В Москве по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС заведено уголовное дело
В ночь на 24 февраля на площади Савеловского Вокзала в Москве в результате действий злоумышленника один сотрудник Госавтоинспекции получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия, сообщает СКР.
Еще двое полицейских доставлены в больницу, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. По предварительным данным, злоумышленник скончался на месте происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
Погибшим оказался старший лейтенант полиции Денис Братущенко, сообщает МВД РФ. Ему было 34 года. У сотрудника Госавтоинспекции остались жена и двое несовершеннолетних детей.
Ранее стало известно, что короткостриженный мужчина в черной одежде подошëл к транспортному средству и кинул в его сторону взрывное устройство, после чего начал вести съëмку, а затем скрылся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Госдума: Износ теплосетей в ряде городов достиг 70%
- Зеленский заявил о «начале конца» конфликта на Украине
- В Москве по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС заведено уголовное дело
- Правительство РФ не допустит возвращения в страну поддерживавших Киев компаний
- Захарова: Мир возможен на основе устранения первопричин конфликта на Украине
- МИД России призвал США немедленно освободить Мадуро с супругой
- ФХР отстранила от работы трёх арбитров после матча ВХЛ за аморальное поведение
- Словакия прекратила поставки электроэнергии Киеву
- Эстонцы мерзли в очередях на границе, чтобы попасть в Россию
- Около 200 домов остались без отопления и горячей воды в Хабаровске