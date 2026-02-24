В Москве по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС заведено уголовное дело

Еще двое полицейских доставлены в больницу, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. По предварительным данным, злоумышленник скончался на месте происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Погибшим оказался старший лейтенант полиции Денис Братущенко, сообщает МВД РФ. Ему было 34 года. У сотрудника Госавтоинспекции остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Ранее стало известно, что короткостриженный мужчина в черной одежде подошëл к транспортному средству и кинул в его сторону взрывное устройство, после чего начал вести съëмку, а затем скрылся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

