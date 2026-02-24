Правительство РФ не допустит возвращения в страну поддерживавших Киев компаний

Кабмин РФ не допустит возвращения в страну поддерживавших Киев производителей. Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин. По его словам, большинство покинувших российский рынок иностранных автопроизводителей оставили себе юридические лазейки для возврата через опции обратного выкупа активов, но это не гарантирует им возобновления работы на территории РФ в случае военно-технического сотрудничества с Украиной.

Конкретные критерии могут выработать депутаты Госдумы. Это может произойти в ближайшее время. По предварительным данным, под них может попасть, например, французская Renault.

Занявшись выпуском беспилотных летательных аппаратов данный производитель фактически лишил себя перспектив возвращения, заявили в российском посольстве в Париже. На фоне звучащих призывов к диалогу с Москвой, эксперты предупреждают: процесс восстановления инвестпроектов с Западом будет долгим.

Превращение параллельного импорта в постоянно действующий механизм не говорит о том, что Россия ставит крест на возвращении западных брендов, объяснил в интервью НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

