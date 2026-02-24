Госдума: Износ теплосетей в ряде городов достиг 70%

Об этом следует из материалов заседания комитета Госдумы по энергетике. В них сказано, что основное количество аварий в системе централизованного теплоснабжения (до 80%) происходит именно на тепловых сетях, которые сильно изношены. По словам депутатов, нынешние темпы ежегодной замены теплосетей не позволяют предотвратить их «дальнейшую деградацию». По словам экспертов, износ тепловых сетей в ряде городов достиг 70–80%.

Как заявил зампред комитета Думы по энергетике Юрий Станкевич, главная проблема заключается в том, что совокупный износ продолжает увеличиваться. Ежегодно аварийными признаются около 3% сетей, тогда как обновляется не более 2%. В результате риски накапливаются, повышая вероятность масштабных коммунальных аварий.

Сегодня сфере ЖКХ необходимы серьезные изменения, особенно в части финансирования и федерального управления. Об этом в беседе с НСН заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин.

