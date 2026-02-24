Захарова: Мир возможен на основе устранения первопричин конфликта на Украине

По ее словам, в настоящее время РФ активно работает через дипломатические каналы со странами Мирового большинства и в рамках российско-американского диалога. Работа ведется как на многосторонних площадках, так и в формате двусторонних переговоров.

Дипломат указала, что при урегулировании должны быть учтены законные интересы Москвы, а все цели специальной военной операции будут достигнуты. Захарова считает, что решение о начале спецоперации были обоснованным, а действия России осуществляются на основании положений Устава ООН о праве на самооборону.

Отдельно представитель внешнеполитического ведомства напомнила озвученные в 2022 году заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности обладания ядерным оружием, что, вызвало серьезную тревогу.

Ранее МИД РФ указал, что Украина должна вернуться к внеблоковому нейтральному статусу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

