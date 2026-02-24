ФХР отстранила от работы трёх арбитров после матча ВХЛ за аморальное поведение
Федерация хоккея России решила отстранить от работы главных судей Ильнура Хажиева, Ивана Шмакова и линейного арбитра Мирослава Скугарева от работы, сообщает RT.
Это произошло из-за их аморального поведения после матча ВХЛ между «Норильском» и «Омскими крыльями». Один из арбитров записал непристойное видео около джерси СКА из судейской после игры. В этот момент два других арбитра находились в нетрезвом состоянии.
В ФХР отметили, что это противоречит кодексу этики федерации.
Ранее стало известно, что ФХР обжалует недопуск российских хоккеистов до турниров IIHF, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
