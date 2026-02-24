МИД России призвал США немедленно освободить Мадуро с супругой

Министерство иностранных дел России потребовало от Вашингтона освободить из заключения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, сообщает «РЕН ТВ».

Идеальный вариант? Лукашенко предложит Трампу отправить Мадуро в Россию

В ведомстве указали, что выступают за уважение суверенитета Венесуэлы и мирное урегулирование всех разногласий. По словам российских дипломатов, действия США представляют собой нарушение международного права и суверенитета Венесуэлы.

Ранее стало известно, что заседание суда по делу Мадуро перенесли на 26 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

