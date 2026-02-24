Словакия прекратила поставки электроэнергии Киеву
24 февраля 202604:02
Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил в соцсетях о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.
По его словам, если Киев обратиться к Братиславе с просьбой о помощи в стабилизации энергетической сети, он ее не получит. Заявление главы правительства прозвучало на встрече с главой оператора системы передачи электроэнергии SEPS.
Фицо отмечал, что это ответ на нефтяную и газовую блокаду со стороны украинских властей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
