США проводят военные учения с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии
Американские военные сообщили о начале совместных с Канадой и Данией учений, сообщает ТАСС.
Они стартовали 23 февраля и будут проходить на Аляске и в Гренландии. Маневры продлятся до 13 марта. ARCTIC EDGE 2026 включают в себя участие Дании, Канады, Национальной гвардии Аляски, а также межведомственных партнеров, в том числе ФБР, Береговой охраны США.
Маневры должны повысить готовность, продемонстрировать возможности и улучшить взаимодействие между партнерами США в Арктическом регионе. Также будет отработана защита от крылатых ракет, противодействие беспилотникам, тренировка навыков выживания и перемещения в Арктике.
Ранее Дания и Гренландия предложили НАТО создать миссию в Арктике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
