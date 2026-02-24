Китай ограничил экспорт товаров двойного назначения в Японию
Китай ввел ограничения на экспорт товаров двойного назначения против 40 предприятий Японии для сдерживания ядерных амбиций Токио. Об этом сообщили в китайском министерстве коммерции.
Ведомство внесло в список экспортного контроля за товарами двойного назначения 20 компаний, которые участвуют в наращивании военной мощи Японии, в то числе Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding. Экспортерам КНР запрещается поставлять им продукцию двойного назначения, иностранным компаниям и частным лицам - передавать либо предоставлять им соответствующие товары, произведенные в Китае. Также Пекин внес 20 японских предприятий в список наблюдения, это предполагает дополнительные проверки и оценку рисков при одобрении поставок им китайских товаров двойного назначения.
«Меры направлены на сдерживание "ремилитаризации" Японии и ее стремления обладать ядерным оружием, они являются полностью обоснованными, разумными и законными», - приводит заявление министерства РИА Новости.
Ведомство подчеркнуло что ограничения не повлияют на нормальные торгово-экономические связи Пекина и Токио, «добросовестным и законопослушным японским компаниям абсолютно не о чем беспокоиться».
Между тем Китай возвел самую мощную в мире морскую ветроэнергетическую установку мощностью 26 мегаватт, пишет 360.ru.
