Китай ограничил экспорт товаров двойного назначения в Японию

Китай ввел ограничения на экспорт товаров двойного назначения против 40 предприятий Японии для сдерживания ядерных амбиций Токио. Об этом сообщили в китайском министерстве коммерции.

Ведомство внесло в список экспортного контроля за товарами двойного назначения 20 компаний, которые участвуют в наращивании военной мощи Японии, в то числе Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding. Экспортерам КНР запрещается поставлять им продукцию двойного назначения, иностранным компаниям и частным лицам - передавать либо предоставлять им соответствующие товары, произведенные в Китае. Также Пекин внес 20 японских предприятий в список наблюдения, это предполагает дополнительные проверки и оценку рисков при одобрении поставок им китайских товаров двойного назначения.

«Меры направлены на сдерживание "ремилитаризации" Японии и ее стремления обладать ядерным оружием, они являются полностью обоснованными, разумными и законными», - приводит заявление министерства РИА Новости.

Ведомство подчеркнуло что ограничения не повлияют на нормальные торгово-экономические связи Пекина и Токио, «добросовестным и законопослушным японским компаниям абсолютно не о чем беспокоиться».

