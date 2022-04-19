Зеленский заявил о начале «битвы за Донбасс»

По словам главы государства, в региона сосредоточена значительная часть Вооруженных сил РФ, которые готовы к наступлению, пишет Газета.ру.

Однако, по словам Зеленского, украинские войска готовы сражаться и защищаться, отмечает телеканал «360».

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия начинает «конкретную спецоперацию» на Украине, у которой будет «конкретный результат», и призвал украинских военных сдаваться в плен.

