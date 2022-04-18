Кадыров заявил о начале «конкретной спецоперации» на Украине

Россия начинает «конкретную спецоперацию» на Украине, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Соответствующее видео политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Кадыров показал реактивные системы залпового огня под Луганском

По словам Кадырова, «сейчас будет конкретный результат», на что украинские силовики «сами напросились», пишет Ura.ru.

«Если вдруг кто не смог сбежать — бегите, оставьте свои позиции. Бегите туда, где федеральные российские войска: вас примут там, накормят и напоят — все сделают», — посоветовал глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что на Украине отсутствует вертикаль власти, поэтому России не с кем вести переговоры, напоминает Газета.ру. Глава Чечни считает, что следует назначить временно исполняющего обязанности главы региона, а затем «начинать формировать ветви власти».

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:УкраинаРамзан Кадыров
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