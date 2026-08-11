Здоровый допуск: Минтранс уличили в попытке сэкономить на выплатах пилотам

Действующая система медосмотров членов экипажа — включая ежегодные врачебно‑лётные комиссии и предполётные осмотры — уже надёжно обеспечивает безопасность полётов, заявил НСН Павел Герасимов.

Экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов заявил НСН, что существующая система медосмотров членов экипажа уже надёжно обеспечивает безопасность полётов, а предлагаемые Минтрансом меры продиктованы в первую очередь экономическими интересами авиакомпаний, а не заботой о здоровье экипажа.

Пилот обнажил проблемы с переработками бортпроводников

Авиавласти хотят получить доступ к врачебной тайне граждан и членов экипажей без их согласия при расследовании авиакатастроф и инцидентов. Соответствующий законопроект уже разработал Минтранс, пишут «Известия». Герасимов рассказал, как сейчас осуществляется медицинский осмотр членов экипажа.

«На данный момент члены экипажа, конечно, находятся под пристальным вниманием с медицинской точки зрения. Они ежегодно проходят врачебно‑лётную комиссию в специальных учреждениях, после чего получают допуск к полётам. За год, конечно, могут возникнуть какие‑то хронические заболевания, но это всё не влияет на безопасность полётов, потому что перед каждым вылетом экипаж проходит осмотр врача и получает допуск на каждый рейс. Текущие изменения строятся скорее на оптимизации расходов и связаны со страховыми выплатами, что играет не в пользу экипажа: в случае сдачи каких‑то анализов можно будет найти предрасположенность к каким‑то заболеваниям и отказывать в выплатах. Таким образом, страховые полисы становятся более выгодными для авиакомпаний. Фактически эта мера связана с попыткой сэкономить средства», — сказал собеседник НСН.
«Штраф или суд»: Что грозит «Аэрофлоту» за «переработки» пилотов и бортпроводников

По его словам, формальный подход к расследованиям авиационных инцидентов может привести к тому, что ответственность за происшествие возложат на экипаж, не углубляясь в детали.

«При расследовании даже малейших инцидентов и так требуются все медицинские данные. Единственное, что не берут к рассмотрению, — те данные, которые находятся в базе ЕМИАС. Существуют даже антигистаминные препараты, после приёма которых нельзя садиться за руль. На предполётном досмотре членов экипажа проверяют — всё хорошо, а потом в кабине экипажа у кого‑то нос зачесался, и он выпил что-то от аллергии. Если произойдёт какое‑то авиапроисшествие, то вину и ущерб можно будет списать на экипаж. Разбираться, повлиял ли этот препарат на конкретный инцидент, никто не будет. Изменения были бы хороши, если бы они работали как часы и рассматривались справедливо. Но на такие упрощённые рассмотрения рассчитывать не стоит. Это экономический фактор, который не повышает безопасность», — добавил эксперт.

Ранее председатель комиссии общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов сказал НСН, что хотя трудовое законодательство и правила авиационной отрасли строго регламентируют нормы труда и отдыха летного персонала, авиакомпании могут допускать нарушения, а несовершенная система оплаты труда вынуждает пилотов либо перерабатывать, либо увольняться, либо уезжать работать за рубеж.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:СамолетыПилотыАвиация

Горячие новости

Все новости

партнеры