По его словам, формальный подход к расследованиям авиационных инцидентов может привести к тому, что ответственность за происшествие возложат на экипаж, не углубляясь в детали.

«При расследовании даже малейших инцидентов и так требуются все медицинские данные. Единственное, что не берут к рассмотрению, — те данные, которые находятся в базе ЕМИАС. Существуют даже антигистаминные препараты, после приёма которых нельзя садиться за руль. На предполётном досмотре членов экипажа проверяют — всё хорошо, а потом в кабине экипажа у кого‑то нос зачесался, и он выпил что-то от аллергии. Если произойдёт какое‑то авиапроисшествие, то вину и ущерб можно будет списать на экипаж. Разбираться, повлиял ли этот препарат на конкретный инцидент, никто не будет. Изменения были бы хороши, если бы они работали как часы и рассматривались справедливо. Но на такие упрощённые рассмотрения рассчитывать не стоит. Это экономический фактор, который не повышает безопасность», — добавил эксперт.

Ранее председатель комиссии общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов сказал НСН, что хотя трудовое законодательство и правила авиационной отрасли строго регламентируют нормы труда и отдыха летного персонала, авиакомпании могут допускать нарушения, а несовершенная система оплаты труда вынуждает пилотов либо перерабатывать, либо увольняться, либо уезжать работать за рубеж.

